بلماضي بعد شجاره مع مدافع تونس: هذه أجواء القمة المغاربية

أشاد جمال بلماضي مدرب الجزائر بأداء لاعبيه في التعادل 1-1 مع تونس وديا يوم الثلاثاء ضمن الاستعدادات لخوض كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم لكنه قال إن فريقه أهدر فرصة الفوز بمباراة قمة عربية.

وقال بلماضي في مؤتمر صحافي عقب المباراة: المباراة التي أجريناها أمام تونس كانت بمثابة الموقعة التحضيرية لمباريات تصفيات كأس العالم وكأس إفريقيا، وكنا نريد أن نضع اللاعبين في مثل هذه الظروف الصعبة. لا مجال لإهدار الوقت. ننتظر المباريات القادمة ونركز كثيرا على مواجهة منتخبات من 10 الأوائل على مستوى إفريقيا. نسعى لتقديم مباريات جميلة في قادم المواعيد استعدادا للتحديات المقبلة.

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وضمنت الجزائر وتونس التأهل لكأس أمم إفريقيا في ساحل العاج مطلع العام المقبل.

وعن رده على الانتقادات التي طالته من بعض الأطراف قال بلماضي: من حق الجميع أن ينتقد لكن يجب أن يرى مستويات المنتخبات الأخرى وخاصة التي تأهلت إلى كأس إفريقيا. أدعوكم للتحلي بالحكمة. تجنبوا الكلام العشوائي والفارغ. مثلا أسمع كلاما كثيرا فيما يخص ضخ دماء جديدة وأمور أخرى. يجب التعقّل فيما يخص تغيير التشكيلة. لا أستطيع تغيير التشكيلة بشكل كبير جدا.

ودخل بلماضي في مناوشة مع مدافع تونس الطالبي، وعن بعض المشادات التي وقعت خلال اللقاء بين الفريقين قال بلماضي: متأسف على رد الفعل. هكذا تكون (مباريات القمة) المغاربية، صحيح أنها مباراة ودية لكن دخلنا في أجواء رسمية بعض الشيء. تونس تملك خبرة وتجربة وهو منتخب مونديالي لا يقل أهمية عن المنتخبات الأخرى. سقطنا في بعض الأخطاء أمام منتخب قوي تكتيكيا وبدنيا. وقعنا في أخطاء في الشوط الأول لكن قمنا بتصحيح الأمور في الشوط الثاني وسيطرنا على الشوط كاملا. كنا قادرين على الفوز وتسجيل أهداف أخرى.