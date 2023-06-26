مصر تواجه تونس ودياً في القاهرة

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الاثنين أن المنتخب المصري سيلتقي نظيره التونسي في مباراة ودية تقام في سبتمبر المقبل.
وذكر الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) :اتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام مع الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة وديع الجرئ على إقامة مباراة ودية تجمع الشقيقين المنتخب المصري الأول مع المنتخب التونسي يوم 12 سبتمبر المقبل بالقاهرة.
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وأوضح الاتحاد أن المباراة ستقام في إطار استعداد المنتخبين لكأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، والتي تأهل لها منتخبا مصر وتونس بالفعل.
وتقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار في يناير2024 .
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