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لاعب الوسط التونسي محمد علي بن رمضان

التونسي بن رمضان ينتقل إلى بطل الدوري المجري

تونس - رويترز
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قال فرينسفاروش بطل الدوري المجري لكرة القدم إنه تعاقد مع لاعب الوسط التونسي محمد علي بن رمضان في صفقة انتقال مجاني يوم الأحد.

ورحل بن رمضان بعد انتهاء عقده مع الترجي التونسي ووقع عقدا لثلاثة مواسم مع فرينسفاروش.

ولعب بن رمضان (23 عاما) 143 مباراة مع الترجي، سجل خلالها 34 هدفا وصنع ستة أهداف، كما أحرز هدفا واحدا في 27 مباراة مع المنتخب التونسي.

وتوج بن رمضان مع الترجي بالدوري التونسي في خمس مناسبات، بالإضافة إلى لقب واحد في كل من كأس تونس ودوري أبطال إفريقيا.

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