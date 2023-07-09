الأولمبي المغربي يهزم المصري ويتوج بكأس إفريقيا

أحرز المغرب لقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم تحت 23 عاما للمرة الأولى في تاريخه بعدما هز أسامة ترغالين الشباك في نهاية الشوط الإضافي الأول ليمنح بلاده الفوز 2-1 على عشرة لاعبين من مصر في النهائي في الرباط يوم السبت.

ومنح محمود صابر التقدم لمصر بعد عشر دقائق من البداية قبل أن يطرده الحكم بعد تدخل على عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 17.

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وأدرك بانيس بكراوي التعادل للمغرب قبل ثماني دقائق من الاستراحة وهو الهدف الأول في شباك مصر في تسع مباريات منذ بداية التصفيات.

وحسم ترغالين اللقب بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء أخطأ الحارس حمزة علاء في تقديرها لتستقر في شباكه.

وضغطت مصر، الفائزة باللقب في 2019، منذ البداية وكاد محمد شحاتة أن يمنحها التقدم بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس علاء بلعروش.

ونجح فريق المدرب البرازيلي روجيريو ميكالي في انتزاع التقدم عندما أطلق صابر تسديدة مذهلة بعيدة المدى في شباك بلعروش.

وبعد ذلك بقليل تدخل حكم الفيديو المساعد لطرد صابر بعد تدخل على الزلزولي.

وأرسل بلال الخنوس تمريرة عرضية من الناحية اليمنى حولها بكراوي من مدى قريب في شباك علاء.

وضغط المغرب في الشوط الثاني مع تراجع مصر للدفاع واعتمادها على الهجمات المرتدة بقيادة إبراهيم عادل.

وكان المغرب قريبا من خطف اللقب قبل دقائق من النهاية عندما انطلق الزلزولي من الناحية اليسرى وأرسل تمريرة حولها البديل أمين الوزاني باتجاه المرمى لكن الحارس علاء أنقذ الموقف.

وخدع الزلزولي الجميع عندما مرر كرة من ركلة حرة بدلا من التسديد لتصل إلى زميله ترغالين ليسدد في مرمى علاء ويمنح بلاده اللقب.

وكان المنتخبان ضمنا التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 بالإضافة إلى مالي التي نالت المركز الثالث.

وتخوض غينيا، صاحبة المركز الرابع، الملحق ضد رابع كأس آسيا تحت 23 والتي تستضيفها قطر في العام المقبل.

وضمنت منتخبات فرنسا وإسبانيا وإسرائيل وأوكرانيا والولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان التأهل إلى باريس حيث تقام المنافسات بمشاركة 16 فريقا.