الأهلي المصري يغرم لاعبه الشحات

أعلن الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء، تغريم لاعبه حسين الشحات نصف مليون جنيه (16200 دولار) بسبب تصرفه في مواجهة بيراميدز.

وكان الشحات اعتذر عما وصفها بلحظة انفعال عقب الاعتداء على المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز بعد مباراة الفريقين بالدوري يوم الأحد الماضي.

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وعوقب الشحات بالإيقاف في مباراتين إلى جانب تعرضه لغرامة من رابطة الأندية المحترفة.

وبعد أول خسارة محلية للأهلي، بطل أفريقيا هذا الموسم وبنتيجة 3-صفر أمام بيراميدز، اشتبك الشحات مع المغربي الشيبي خارج الملعب وبدا أنه صفعه على وجهه، قبل أن تظهر عدة صور لمصافحة اللاعبين معا وسط ابتسامات متبادلة.

وقال الأهلي عبر موقعه على الإنترنت يوم: تقرر تغريم حسين الشحات لاعب الفريق الأول نصف مليون جنيه بعد الأخذ في الحسبان اعتراف اللاعب بالخطأ والاعتذار عما بدر منه.

وأعلن الأهلي في وقت سابق عن توقيع عقوبة مالية كبيرة على الشحات دون الكشف عن قيمتها.