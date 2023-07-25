مدرب مصري يدرب 3 فرق مختلفة في 11 يوما

قاد المدرب المصري أيمن الرمادي ثلاثة فرق مختلفة في 11 يوما شهد خلالها هبوط أسوان من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وفوز سيراميكا كليوباترا بأول لقب في تاريخه بتتويجه بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة قبل أن ينتقل لتدريب الظفرة الإماراتي.



وبعد هبوط أسوان من دوري الأضواء في 14 يوليو، قاد الرمادي سيراميكا في 22 يوليو للتتويج بلقب النسخة الثانية من كأس الرابطة بعد فوزه 4-1 على المصري البورسعيدي في المباراة النهائية في استاد برج العرب.



وظهر سيراميكا على الساحة المصرية قبل ثلاث سنوات فقط ليتوج بأول بطولة في تاريخه وبات ثاني فريق يتوج بلقب كأس الرابطة بعد فيوتشر الذي توج بالنسخة الأولى الموسم الماضي.



ويوم الثلاثاء استعان الظفرة الهابط لدوري الدرجة الثانية الإماراتي بالرمادي البالغ من العمر 58 عاما أملا في العودة لدوري المحترفين.



وقال الظفرة في بيان: تعاقدنا مع المدرب المصري أيمن الرمادي لقيادة الفريق الأول خلال الموسم الجديد. الرمادي ليس غريبا على نادي الظفرة ولا على كرة القدم الإماراتية> مشيرا إلى أن مجلس إدارة نادي الظفرة وقع اختياره على المدرب المصري بعد أن وجد أنه يمتلك خبرات نوعية بدوري الدرجة الأولى ومؤكدا أن مجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم سيعملان على توفير كافة الإمكانات للمدرب للنجاح في مهمته مع الفريق.

وعبر الرمادي في حساب الظفرة على "تويتر" عن سعادته بالعودة مجددا لقيادة الفريق مؤكدا رغبته في تحقيق رؤية واستراتيجية مجلس إدارة النادي وتطلعات جماهير منطقة الظفرة.



وسبق للرمادي تدريب العديد من الفرق الإماراتية مثل خورفكان والظفرة والشارقة واتحاد كلباء وحتا وعجمان ونادي الإمارات.



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