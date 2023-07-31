الوحدة الإماراتي يهزم شباب بلوزداد ويتأهل

تأهل الوحدة الإماراتي إلى دور الثمانية للبطولة العربية للأندية لكرة القدم بعدما سجل هدفا في كل شوط ليتفوق 2-1 على شباب بلوزداد الجزائري يوم الاثنين.
وحقق الوحدة العلامة الكاملة بعد مباراتين ليتصدر المجموعة الرابعة بفارق ثلاث نقاط عن الرجاء المغربي الذي سيواجه الكويت الكويتي في وقت لاحق. واستمر بلوزداد دون أي نقطة.
وسجل الأرجنتيني فاكوندو كروسبزكي مهاجم الوحدة هدفا من تسديدة من داخل منطقة الجزاء قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول أكده حكم الفيديو المساعد.
وضاعف مواطنه كريستيان جوانكا، الوافد على سبيل الإعارة من الشباب السعودي، النتيجة لفريق المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مع حلول ساعة من اللعب.
واستغل الأرجنتيني جوانكا خطأ دفاع بطل الجزائر في إبعاد الكرة ليسدد من مدى قريب ويفشل الحارس عز الدين دوخة في إبعادها.
وقلص أيمن بوقرة الفارق بهدف من ركلة حرة بعيدة المدى قبل ست دقائق من النهاية.
وصمد لاعبو الوحدة في الدقائق المتبقية ليضمن الفريق التأهل للدور التالي.
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