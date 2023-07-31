اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
فرحة لاعب الوحدة بالهدف الأول

الوحدة الإماراتي يهزم شباب بلوزداد ويتأهل

الرياض - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تأهل الوحدة الإماراتي إلى دور الثمانية للبطولة العربية للأندية لكرة القدم بعدما سجل هدفا في كل شوط ليتفوق 2-1 على شباب بلوزداد الجزائري يوم الاثنين.

وحقق الوحدة العلامة الكاملة بعد مباراتين ليتصدر المجموعة الرابعة بفارق ثلاث نقاط عن الرجاء المغربي الذي سيواجه الكويت الكويتي في وقت لاحق. واستمر بلوزداد دون أي نقطة.

مادة اعلانية

وسجل الأرجنتيني فاكوندو كروسبزكي مهاجم الوحدة هدفا من تسديدة من داخل منطقة الجزاء قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول أكده حكم الفيديو المساعد.

وضاعف مواطنه كريستيان جوانكا، الوافد على سبيل الإعارة من الشباب السعودي، النتيجة لفريق المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مع حلول ساعة من اللعب.

واستغل الأرجنتيني جوانكا خطأ دفاع بطل الجزائر في إبعاد الكرة ليسدد من مدى قريب ويفشل الحارس عز الدين دوخة في إبعادها.

وقلص أيمن بوقرة الفارق بهدف من ركلة حرة بعيدة المدى قبل ست دقائق من النهاية.

وصمد لاعبو الوحدة في الدقائق المتبقية ليضمن الفريق التأهل للدور التالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
التخلي عن خطة زيلينسكي.. سيناريو إنهاء حرب أوكرانيا على الطريقة الكورية التخلي عن خطة زيلينسكي.. سيناريو إنهاء حرب أوكرانيا على الطريقة الكورية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط