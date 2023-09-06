المغربي بونو: "إفريقيا" حرمتني من ريال مدريد

كشف ياسين بونو، حارس مرمى المنتخب المغربي ونادي الهلال السعودي، أنه كان قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد، إلا أن مشاركة منتخب بلاده في بطولة كأس إفريقيا يناير المقبل حالت دون إكمال الصفقة.
وانضم الحارس البالغ من العمر "32 عاما" إلى الهلال في أغسطس الماضي قادما من إشبيلية بعقد يمتد إلى 3 سنوات.
وكشفت التقارير الصحافية أن بونو كان قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد ليحل بديلا للحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي تعرض لإصابة تبعده طيلة الموسم الحالي عن نادي العاصمة الإسبانية.
وقال بونو في مقابلة مع إذاعة "كانال سور" الأندلسية: كنت الخيار الأول لريال مدريد، إلا أن إدارة النادي قامت بتحليل الوضع، ورأت أن مشاركتي مع منتخب المغرب في النسخة المقبلة لكأس إفريقيا ستبعدني عن الكثير من المباريات لريال مدريد، وهذا سبب عدم انتقالي إلى الفريق، وكانت لديهم خيارات أخرى.
وأضاف: كان لكأس إفريقيا تأثير كبير علي في الانتقالات الصيفية، إذ كان بايرن ميونخ على اتصال بإشبيلية، طلبوا مني الانتظار وأخبروني أنهم سيرسلون عرضا، لكن بعد ذلك أراد النادي الألماني التعاقد معي على سبيل الإعارة، لسوء الحظ الأندية لا تريد الإنفاق.
وواصل بونو: في الوقت الحالي من الصعب للأندية الاستثمار في أشخاص مثلي، عمري 32 عاما، سواء بالنسبة لبايرن أو أي فريق آخر، في تلك اللحظة كنت أنتظر وظهر عرض الهلال.
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