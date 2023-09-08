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ماريغا لعب للهلال من 2021 حتى 2023

الشارقة يتعاقد مع المالي موسى ماريغا

أبوظبي - فرانس برس
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أعلن نادي الشارقة الإماراتي لكرة القدم يوم الجمعة تعاقده مع المهاجم المالي موسى ماريغا في صفقة انتقال حرّ عقب فسخ عقده مع الهلال السعودي.

وقال بطل كأس رئيس الإمارات عبر حسابه في منصة "إكس": ملك جديد ينضم لقلعة الملوك... نرحب بانضمام موسى ماريغا إلى صفوف فريقنا".

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وكان الهلال تعاقد مع ماريغا، 32 عاماً، في مايو 2021، لمدة 3 سنوات قادماً من بورتو البرتغالي، لكنه فسخ عقده في أغسطس الماضي قبل عام من نهايته، بعدما خاض في صفوفه 75 مباراة في كافة المسابقات وسجل 25 هدفا ومرر 7 كرات حاسمة.

وبدأ ماريغا المولود في إحدى ضواحي باريس مشواره مع إيفري الفرنسي (2010-2011) ثم تنقل بين عدة أندية، قبل أن يخوض أول تجربة خارجية له مع الترجي التونسي الذي لم يتمكن من ارتداء قميصه بسبب مشكلات إدارية (2014)، ومنه إلى ماريتيمو البرتغالي (2015-2016) ثم بورتو (2016-2021) تخللتها فترة إعارة إلى فيتوريا دي غيمارايش (2016-2017) والهلال (2021-2023).

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