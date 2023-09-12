الإمارات تمزق شباك كوستاريكا برباعية

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حقق المنتخب الإماراتي فوزا كبيرا على نظيره الكوستاريكي بنتيجة 4 -1، يوم الثلاثاء، في مباراة ودية دولية أقيمت في العاصمة الكرواتية زغرب.
وتقدم المنتخب الإماراتي في الدقيقة 16 عن طريق يحيى الغساني، قبل أن يضيف كايو الهدف الثاني في الدقيقة 23.
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وفي الدقيقة 38 سجل علي سالمين الهدف الثالث لمنتخب الإمارات، قبل أن يختتم الغساني رباعية الفريق في الدقيقة 53.
وسجل خوليو كاسكانت هدف كوستاريكا الوحيد في الدقيقة 64.
ويستعد المنتخب الإماراتي لخوض بطولة كأس آسيا والمقرر إقامتها في قطر مطلع العام المقبل، حيث يلعب الفريق في المجموعة الثالثة مع منتخبات هونغ كونغ وفلسطين وإيران.
وكان منتخب كوستاريكا قد فاز وديا على السعودية 3-1 يوم الجمعة الماضي.
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