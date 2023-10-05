المغرب يدعم رغبة السعودية باستضافة مونديال 2034

أكد المغرب الذي سيستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 مع إسبانيا والبرتغال، اليوم الخميس، دعمه لرغبة السعودية في تنظيم نسخة 2034.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان: المملكة المغربية تؤكد دعمها التام لرغبة السعودية في الترشح لاحتضان نهائيات كأس العالم 2034، وكلنا ثقة بقدرة السعودية على تنظيم هذه الفعالية الرياضية الكبرى لما تشهده من نهضة تنموية شاملة وإمكانيات تنظيمية مشهود بها.

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وأبدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الأربعاء، نيته الترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034، بعد دقائق من مطالبة الاتحاد الدولي "فيفا" للدول في آسيا ومنطقة الأوقيانوس بالتقدم بملفات لتنظيم الحدث.

وحظي الإعلان السعودي أيضا بدعم اتحادات الكرة في قطر والإمارات والكويت وعمان والبحرين، إلى جانب الاتحاد الخليجي لكرة القدم.