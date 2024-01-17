كأس آسيا.. عفيف يقود قطر إلى الدور الثاني

قاد أكرم عفيف قطر إلى الفوز 1-صفر على عشرة لاعبين من طاجيكستان، يوم الأربعاء، على استاد البيت في مدينة الخور لتبلغ دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا لكرة القدم عن المجموعة الأولى بعد أن حصدت ست نقاط من أول جولتين.



وسجل عفيف هدف المباراة الوحيد، لتضمن قطر صدارة ترتيب المجموعة الأولى في البطولة بعد نهاية الجولة الثانية بفارق أربع نقاط عن منتخب الصين ثاني الترتيب، فيما يحتل منتخب طاجيكستان المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن لبنان متذيل الترتيب.



وبدأت قطر المباراة بقوة بحثا عن هدف مبكر، وأضاع اللاعبون أكثر من فرصة سانحة للتسجيل، حتى استلم عفيف تمريرة بينية من المعز علي في الدقيقة 17 في وضع انفراد، ليضع الكرة بذكاء في الشباك.



وكان عفيف قد سجل هدفين في فوز قطر 3-صفر على لبنان في الجولة الأولى، ليتصدر لاعب نادي السد ترتيب هدافي البطولة برصيد ثلاثة أهداف.

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