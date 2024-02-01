التشيكي ياروسلاف مدرباً لمنتخب عمان

عُيّن التشيكي ياروسلاف شيلهافي مدرباً لمنتخب عُمان حتّى عام 2026 خلفاً للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، حسب ما أعلن الاتحاد العُماني لكرة القدم.

وقال اتحاد اللعبة في بيان يوم الخميس "وقّع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم سالم بن سعيد بن سالم الوهيبي، مع المدرب التشيكي ياروسلاف شيلهافي لقيادة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوّل حتّى عام 2026، بداية من فبراير الجاري، وجرت مراسم توقيع العقد في مقر الاتحاد".

وأضاف "يأتي تعاقد مجلس الاتحاد مع ياروسلاف شيلهافي، لقيادة الأحمر في المرحلة المهمة القادمة، المتمثّلة في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027".

ودرّب شيلهافي (62 عاماً) منتخب بلاده من 2018 حتّى 2023، كما عدد من الأندية المحليّة آخرها سلافيا براغ (2016-2017)، وفاز بلقب الدوري مع الأخير (2016-2017) كما مع سلوفان ليبيريتس (2011-2012).

قاد منتخب بلاده إلى ربع نهائي كأس أوروبا عام 2020 وتأهّل إلى البطولة التي ستقام في ألمانيا من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

وودّع المنتخب العماني نهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر من دور المجموعات بعدما اكتفى بنقطتين بتعادله مع تايلند سلباً وقيرغيزستان 1-1، إلى جانب خسارته أمام السعودية 1-2. ويخوض "الأحمر" تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في المجموعة الرابعة، حيث فاز على الصين تايبيه 3-0 وخسر أمام قيرغيزستان 0-1 قبل مواجهة ماليزيا في الجولتين الثالثة والرابعة في 21 و26 مارس المقبل.