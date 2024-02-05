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الأردن يواجه كوريا للمرة الثالثة تاريخياً في كأس آسيا

عموتة: "الإضافي" لن يؤثر في الكوريين.. والتعمري جاهز

العربية.نت
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أكد المغربي الحسين عموتة مدرب منتخب الأردن أن خوض كوريا الجنوبية الوقت الإضافي في مباراتين لا يعني شيئا، مبينا أن لاعبي الفريق الشرق آسيوي يمتلكون إمكانيات جسدية وذهنية هائلة.

وأبان عموتة في المؤتمر الصحافي: التعب والكفاح سيساعداننا لتجاوز كوريا الجنوبية، وعلينا التركيز لتحقيق نتيجة مشرفة.

وأشاد عموتة بلاعبي كوريا الجنوبية قائلا: خوضهم أشواطا إضافية مرتين لا يعني شيئا، فهم يملكون إمكانيات هائلة ذهنيا وفنيا وبدنيا، ولاعبوه اعتادوا اللعب كذلك في أنديتهم.

وأكد المدرب المغربي جاهزية نجمه موسى التعمري لاعب نادي مونبيلييه الفرنسي: "ارتاح في اليومين الأخيرين بعدما أجهد وسيشارك في التدريبات وهو جاهز للمباراة".

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