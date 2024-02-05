كوريا أمام العرب في نصف النهائي.. فوز وخسارتان

يضرب منتخب كوريا الجنوبية موعداً جديداً مع منتخب عربي في نصف نهائي كأس آسيا 2023 عندما ينافس الأردن يوم الثلاثاء، لتكون رابع المواجهات العربية والكورية في الدور نفسه.

وبلغ منتخب كوريا الجنوبية نصف النهائي بعدما حل ثانيا للمجموعة الخامسة بفوز على البحرين وتعادلين مع الأردن وماليزيا قبل أن يتجاوز المنتخب السعودي بصعوبة في ثمن النهائي عن طريق ركلات الترجيح ويهزم أستراليا في ربع النهائي في الشوط الإضافي الثاني.

وواجهت كوريا الجنوبة المنتخبات العربية في نصف النهائي في 3 مرات سابقة، خسرت في اثنتين كانتا أمام السعودية والعراق التي عادت وانتصرت عليها في آخر لقاء جمعهما في دور الأربعة.

ويعود أول لقاء كوري جنوبي مع منتخب عربي في نصف النهائي إلى نسخة عام 2000 التي أقيمت في لبنان، حينها تكفل طلال المشعل بتسجيل ثنائية بين الدقيقتين 76 و80 حاول بعدها لي دونغ غوط الهداف التاريخي إعادة منتخبه إلى المباراة بهدف الدقيقة 90 لكن دون جدوى.

وفي عام 2007، فرض المنتخب العراقي، بطل تلك النسخة، التعادل السلبي على كوريا الجنوبية إلى أن أوصلها لركلات الترجيح، تصدى حينها نور صبري للركلة قبل الأخيرة لمسددها يوم كي-هون قبل أن يهدر زميله كيم يونغ-وو الأخيرة بتصويبها في القائم.

وخسرت كوريا الجنوبية نهائي 2015 أمام أستراليا 2 - 1 ولكن وصولا إلى اللقاء، عبر "الشمشون" المنتخب العراقي في نصف النهائي دون اللجوء إلى الأشواط الإضافية عبر هدفي لي يونغ هيوب في الدقيقة 20 وكيم يونغ-غوون عند الدقيقة 50.