قطر.. التتويج المتتالي الخامس

بات المنتخب القطري الخامس تتويجا لبطولتين متتاليتين أو أكثر في تاريخ مسابقة كأس آسيا بعد فوزه على الأردن في النهائي.

وسجل أكرم عفيف ثلاثية "هاتريك" في مرمى الأردن جاءت جميعها من ركلات جزاء فيما أحرز يزن النعيمات الهدف الوحيد لمنتخبه في النهائي.

وحققت 5 منتخبات بطولة كأس آسيا متتالية، كوريا الجنوبية في 1956 و1960 وإيران، 3 مرات متتالية، 1968 و1972 و1976، والسعودية، 1984 و1988، واليابان، 2000 و2004، وقطر، 2019 و2023.

وحققت كوريا الجنوبية أول نسختين لكأس آسيا، الأولى التي أقيمت في هونغ كونغ بعام 1956 حينها حقق "محاربو التايغوك" البطولة بانتصارين وتعادل، بينما ألحقتها ببطولة 1960 التي أقيمت على أرضها بتجاوزها فيتنام الجنوبية وإسرائيل وجمهورية الصين.

وتملك إيران الرقم الأوحد في تاريخ كأس آسيا بفوزها في 3 نسخ متتالية، واحدة بنظام المجموعات القديم، واثنتان منذ اعتماد الأدوار الإقصائية.

في النسخة الأولى التي أقيمت على أرضها عام 1968، حققت إيران 4 انتصارات متتالية لتتوج بالبطولة، وبعدها بأربعة أعوام في تايلند، تجاوزت إيران تايلند والعراق في المجموعة لتقصي كمبوديا في نصف النهائي وتهزم كوريا الجنوبية في النهائي.

واستضافت إيران بطولة 1976 وحققتها بهزيمة الكويت بهدف دون رد، ليكون ذاك النهائي آخر ما وصلت إليه إيران حتى الآن.

وفي وصوله الأول إلى الدور النهائي، حقق المنتخب السعودي نسخة 1984 السنغافورية بفوزين على سوريا والكويت وتعادلين مع كوريا الجنوبية وقطر، قبل هزيمة إيران بركلات الترجيح في دور الأربعة والفوز على الصين بهدفين دون رد.

وفي نسخة 1988 القطرية، تجاوزت السعودية إيران في نصف النهائي قبل هزيمة كوريا الجنوبية في النهائي بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي.

وحقق المنتخب الياباني، الأكثر تتويجا بالبطولة بأربع مرات، بطولتين متتاليتين بفوزه بنسخة لبنان في عام 2000 على حساب السعودية قبل إتباعها بنسخة 2004 التي أقيمت في الصين ليهزم صاحب الأرض 3 – 1.

وكانت قطر توجت بكأس آسيا لأول مرة في تاريخها بعد تجاوزها اليابان بنتيجة 3 – 1 في كأس آسيا الماضية في 2019 التي أقيمت في الإمارات.