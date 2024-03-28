الأهلي والترجي في مهمة صعبة لإبقاء اللقب الإفريقي عربياً

4 دقائق للقراءة

يحمل الأهلي المصري حامل اللقب والترجي التونسي راية إبقاء لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم لدى الأندية العربية للموسم الثامن توالياً، إلا أن مواجهتيهما في ذهاب ربع النهائي لا تخلو من الصعوبة، إذ يحل الأوّل على سيمبا التنزاني يوم الجمعة، بينما يضرب الثاني موعداً قوياً مع ضيفه أسيك ميموزا العاجي يوم السبت.

ويدخل الأهلي، حامل اللقب 11 مرّة (رقم قياسي)، تحدياً صعباً في دار السلام، في ذهاب دور الثمانية. تصدّر "نادي القرن" بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر مجموعته الرابعة بـ12 نقطة، بينما تأهل سيمبا كوصيف للثانية (9).

التقى الفريقان ثماني مرات، ففاز كل منهما ثلاث مرات، كما تواجها قبل 5 أشهر في الدوري الإفريقي عندما عبر الأهلي إلى نصف النهائي بشقّ الأنفس بعد تعادلهما مرتين.

ويعاني الأهلي غيابات عدّة في صفوفه، حيث يتواصل غياب قائده وحارسه الأول محمد الشناوي المصاب في كأس إفريقيا بكسر في عظمة الترقوة، فيما يواصل الثلاثي ياسر ابراهيم، الفلسطيني وسام أبو علي وكريم وليد "ندفيد"، برنامجهم العلاجي من الإصابات العضلية.

يفتقد الفريق أيضاً المالي أليو ديانغ عقب إجراء جراحة في الركبة، الدولي إمام عاشور المصاب في لقاء مصر ونيوزيلندا في بطولة العاصمة الإدارية بخلع في الكتف، إضافة إلى استبعاد التونسي محمد الضاوي "كريستو" لأسباب فنية.

وينتظر أن يُجري كولر بعض التعديلات لتعويض المصابين وإزالة حالة الإجهاد التي يعاني منها لاعبوه الدوليون عقب عودتهم من معسكر المنتخب وخوضهم لقاء كرواتيا يوم الثلاثاء الماضي في نهائي كأس العاصمة.

ويعوّل كولر على عناصر شابة لتعويض الغيابات في مقدمهم الحارس مصطفى شوبير الذي برز في أكثر من مناسبة هذا الموسم، ولاعبين لهم باع طويل ولا سيما الظهير التونسي علي معلول، محمد عبدالمنعم، عمرو السولية ومروان عطية، ومن المنتظر أن يشغل خط الهجوم الثلاثي المغربي رضا سليم، محمود عبدالمنعم " كهربا" والجنوب إفريقي بيرسي تاو.

نبّه كولر عناصره من مغبّة الوقوع في أخطاء مباراتي ربع نهائي الدوري الإفريقي، مشيراً إلى أن أداء سيمبا تطوّر بشكل كبير عقب تولي الجزائري عبد الحق بن شيخه تدريب الفريق.

وسبق ـن حقق بن شيخه الكأس السوبر الإفريقي مع اتحاد العاصمة الجزائري الصيف الماضي بالسعودية على حساب الأهلي بقيادة كولر.

قال في تصريحات لموقع النادي "نأمل في أن يحضر جمهورنا.. نريد الضغط عليهم حتى لا نندم".

وكان الجهاز الفني للمنتخب التنزاني بقيادة حميد سليمان، قد وافق على مغادرة ثلاثي سيمبا محمد حسين، كينيدي جمعة وكيبو دينيس معسكر المنتخب قبل لقاء منغوليا الإثنين الماضي في ختام بطولة ودية أقيمت في أذربيجان، لإراحتهم قبل مواجهة الأهلي.

قال أحمد علي، المتحدث الإعلامي لنادي سيمبا "إنها مباراة حياة أو موت، سنواجه الأهلي بكل عظمته وخبراته، وهدفنا الصعود إلى نصف النهائي"، مضيفاً "نثق تماماً في خبرة مدرّبنا عبد الحق بن شيخة، ونعتقد أنه سيقودنا للتأهل".

ويحدو الترجي التونسي الأمل في تحقيق نتيجة مريحة عندما يستضيف أسيك ميموزا على ملعب حمادي العقربي في رادس السبت.

ويسعى "شيخ الأندية" التونسية إلى لقب خامس في المسابقة وأول منذ 2019، حيث يقوده المدرب البرتغالي ميغيل كاردوزو الذي سيلعب بتشكيلة مكتملة خالية من الغيابات، إثر عودة محمد علي بن حمودة وبلال الساحلي لتعزيز صفوف الفريق.

وكان كاردوزو قد دعم صفوف الفريق وبات يمتلك تشكيلة متوازنة قادرة على الذهاب بعيداً، بوجود الجزائري محمد أمين توغاي، ياسين مرياح، التوغولي روجيه أهولو، المخضرم غيلان الشعلالي والثنائي البرازيلي يان ساس ورودريغو رودريغيس والكونغولي الديموقراطي أندريه بوكيا.

وإلى جانب المنافسة القارية، يأمل الترجي في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للأندية بنسختها الأولى المحدّثة والتي ستحتضنها الولايات المتحدة عام 2025. وستكون إفريقيا ممثلة بأربعة فرق من بينهم الأهلي المصري والوداد المغربي.

وأصدرت إدارة الترجي بياناً حذرت فيه "من أي أعمال شغب من قلّة مندسّة سوف تتواجد في مدرجات الملعب ستُثير أعمال شغب".

وأظهر أسيك ميموزا عزيمة قوية هذا الموسم بعدما كان سبباً في إقصاء الوداد البيضاوي، بقيادة المدرب الفرنسي جوليان شوفالييه (43 عاماً) كما برز مهاجمه سانكارا كاراموكو هدّاف الفريق في المسابقة (4).

ويحلّ ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، أحد أبرز المرشحين للقب، السبت ضيفاً ثقيلاً على يانغ أفريكانز التنزاني في دار السلام.

يتطلع صنداونز إلى العودة بانتصار يعزز طموحه في نيل اللقب الثاني بعد 2016 والذهاب إلى مونديال الأندية، حيث يمتلك تشكيلة قوية تشكّل عماد منتخب "بافانا بافانا" الذي بلغ نصف نهائي كأس أفريقيا الأخيرة، على غرارالحارس رونوين وليامس، لاعب الوسط تيبوهو موكوينا والمهاجم ثيمبا زواني.

ويقود الفريق التنزاني المدرب الأرجنتيني ميغيل أنخل غاموندي الذي يمتلك خبرة إفريقية كبيرة، ويتطلع إلى إحداث المفاجأة على حساب صنداونز.

وفي مواجهة متوازنة يلتقي مازيمبي الكونغولي الديموقراطي مع ضيفه بترو دي لواندا الانغولي في لوبومباشي.