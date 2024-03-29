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صلاح ومرموش في صورة سابقة

"بديل صلاح".. ليفربول يجهز 60 مليون يورو لمرموش

العربية. نت
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كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، يوم الجمعة، أن ليفربول يجهز عرضا يبلغ 60 مليون يورو من أجل التعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت، لتعويض رحيل مواطنه محمد صلاح.

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وقالت الصحيفة الكتالونية: يدرك ليفربول أن احتمالية رحيل النجم المصري في الصيف المقبل حقيقية، ولهذا فإنهم يتحركون لإيجاد البديل المناسب، وبدأ اسم يتردد بقوة، وهو عمر مرموش، إذ يمر المهاجم البالغ من العمر "25 عاما"، زميل صلاح في منتخب مصر، بلحظة رائعة، بعد أن صنع لنفسه اسما هذا الموسم في صفوف الفريق الألماني.

مرموش نجم آينتراخت
مرموش نجم آينتراخت

كما أكدت "بيلد" الألمانية أن ليفربول ليس الفريق الوحيد المهتم بضم مرموش، وهناك تكهنات بأن صفقة رحيل اللاعب مرموش قد تصل إلى حوالي 60 مليون يورو.

ووصل مرموش إلى آينتراخت فرانكفورت الصيف الماضي بعد رحيله عن فولفسبورغ، وسجل مع آينتراخت 10 أهداف في 21 مباراة بالدوري الألماني.

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