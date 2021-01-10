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الإصابة تبعد فيتسل عن دورتموند عدة أشهر

فيتسل
خروج أكسيل فيتسل بسبب الإصابة

الإصابة تبعد فيتسل عن دورتموند عدة أشهر

متابع الغاء المتابعة

برلين - د ب أ

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يواجه البلجيكي أكسيل فيتسل لاعب وسط فريق بوروسيا دورتموند الغياب عن الملاعب لعدة أشهر بعد أن أصيب بتمزق في وتر العرقوب (آخيل) خلال فوز فريقه 3 - 1 على مضيفه لايبزيغ يوم السبت ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وأكد دورتموند يوم الأحد تشخيص الإصابة، الذي وصفه بـ"المرير"، مضيفا أن :أسرة دورتموند بأكملها تتقدم بخالص تمنياتها من أجل التعافي السريع.

وتعرض النجم الدولي البلجيكي "31 عاما" للإصابة دون تدخل أحد من لاعبي لايبزيغ.

بينما تبدو حظوظه شبه معدومة في اللحاق بمباريات دورتموند خلال الموسم الحالي، فإن فيتسل يخوض سباقا مع الزمن أيضا ليكون لائقا قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، التي تأجلت إلى الصيف المقبل بدلا من صيف العام الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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