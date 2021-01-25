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مورينيو يحذر غاريث بيل

بيل مورينيو توتنهام
مورينيو في صورة سابقة يظهر خلالها غاريث بيل

مورينيو يحذر غاريث بيل

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لندن - رويترز

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ذكر جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنه لن يمنح غاريث بيل وقتا في الملعب إلا لو أثبت اللاعب الويلزي أنه يستحق ذلك بأدائه في المران.

ونالت عودة بيل إلى توتنهام على سبيل الإعارة من ريال مدريد ترحيبا في النادي اللندني لكنه لم يترك بصمة كبيرة. وأمضى اللاعب البالغ من العمر "31 عاما" أغلب وقته على مقاعد البدلاء وشارك أساسيا في مباراة واحدة بالدوري وكانت أغلب مشاركاته في الدوري الأوروبي.

وأبلغ مورينيو الصحفيين قبل مواجهة ويكومب واندرارز في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الاثنين: لا يمكنني منح اللاعبين دقائق في الملعب، هذه الدقائق ليست شيئا أستطيع أن أعطيهم إياه.

وأضاف: كلنا نعرف الصعوبات التي مر بها في الموسمين الماضيين. أهم شيء هو ثبات المستوى في المران. عندما يقدم لاعب أداء ثابتا في المران سيكون مستعدا، لن أعطيه دقائق في الملعب بل عليه أن يستحقها.

وتابع: يعمل مثل الجميع بطريقة جيدة ولنرى كيف سيكون رد فعله. الأمر يتعلق أيضا بثقته. إذا شعر بأن الأسبوع كان له أثر إيجابي عليه وعلى ثقته، فإنه سيشارك.

واصطحب مورينيو تشكيلته كاملة لمواجهة ويكومب خارج الديار لكن من المتوقع أن يجري عددا من التغييرات وعينه على مواجهة ليفربول حامل لقب الدوري الممتاز يوم الخميس القادم.

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