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كلوب: جماهير ليفربول تفقد الثقة في صلاح وماني وفيرمينو

كلوب
كلوب مدرب ليفربول

كلوب: جماهير ليفربول تفقد الثقة في صلاح وماني وفيرمينو

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لندن - رويترز

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قال يورغن كلوب مدرب ليفربول يوم الأربعاء إن الأمور السلبية التي تحيط بالفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حاليا، ستدفع الفريق للعودة لسباق المنافسة على اللقب.

ولم يحقق حامل اللقب أي انتصار في آخر خمس مباريات، مما أدى لتراجع الفريق من صدارة الترتيب للمركز الخامس، كما ودع كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي.

ولم يسجل ليفربول أي هدف في الدوري الشهر الماضي، وقال كلوب: الجماهير تفقد الثقة والإيمان في ثلاثي الهجوم المكون من محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو بسرعة كبيرة.

وقال المدرب الألماني للصحفيين قبل زيارة لندن لمواجهة توتنهام هوتسبير الخميس: أراهم يتدربون على كل شيء ويعملون بجدية، ونعمل كفريق واحد لإيجاد حلول. إنها مباراة صعبة ولا تتعلق أبدا بشخص واحد. يجب أن نصبح الفريق الذي نريده والذي يخشى الجميع مواجهته. حاليا جميع الفرق تدافع بكثافة لكن لدينا فرصة أخرى. الجماهير تبلغنا بأننا أفضل فريق في العالم، وهو ليس ما نحن عليه الآن، لكن لا توجد مشكلة. يجب أن نثبت ذلك مرة أخرى والرد بقوة. كلما زادت الأمور السلبية التي تقال عنا، ربما نريدها أكثر.

وفي آخر لقاء للفريقين كانا في المركزين الأول والثاني في الدوري، لكن توتنهام تراجع أيضا ليتأخر بفارق نقطة واحدة عن ليفربول مع خوضه مباراة أقل.

وأضاف كلوب : الأشياء تغيرت. نريد التأكد من أن الشهر المقبل أكثر إيجابية، لكننا لا يمكن أن نغير الشهر الماضي.

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