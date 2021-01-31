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أتلتيكو يواصل التحليق في الصدارة بفوز مثير على قادش

أتلتيكو مدريد قادش
من لقاء أتلتيكو مدريد وقادش

أتلتيكو يواصل التحليق في الصدارة بفوز مثير على قادش

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مدريد - د ب أ

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واصل أتلتيكو مدريد التحليق في صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه المثير 4 - 2 على مضيفه قادش يوم الأحد في المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل خيتافي مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس.

وارتفع رصيد أتلتيكو، الذي واصل انتفاضته في المسابقة بتحقيق فوزه الثامن على التوالي في البطولة، إلى 50 نقطة في الصدارة، بفارق عشر نقاط أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ريال مدريد، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد قادش، الذي حقق انتصارا وحيدا في لقاءاته التسعة الأخيرة بالبطولة، عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

وبادر لويس سواريز التسجيل لأتلتيكو في الدقيقة 28، فيما تعادل ألفارو نيجريدو لقادش في الدقيقة 35، لكن ساؤول نيغيز أعاد التقدم لأتلتيكو بتسجيله الهدف الثاني لفريق العاصمة الإسبانية في الدقيقة 44.

عاد سواريز لهز الشباك من جديد، بتسجيله الهدف الثالث لأتلتيكو وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، لينفرد بصدارة هدافي المسابقة هذا الموسم برصيد 14 هدفا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية.

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