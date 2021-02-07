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"الطقس" يهدد بإلغاء مباراة أرمينيا بيلفيلد وبريمن

بريمن أرمينيا بيلفيلد
من مباراة سابقة بين الفريقين

"الطقس" يهدد بإلغاء مباراة أرمينيا بيلفيلد وبريمن

متابع الغاء المتابعة

بريمن - د ب أ

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تواجه مباراة أرمينيا بيلفيلد مع فيردر بريمن والمقرر لها يوم الأحد في الدوري الألماني لكرة القدم، خطر الإلغاء بسبب تساقط الثلوج وانخفاض درجة الحرارة لنحو ست درجات تحت الصفر.

وقال دانييل موخا المدير الإعلامي لبيلفيلد لبوابة "سبورت بازرز" يوم الأحد: سنتفقد موقع إقامة المباراة. وذلك بعدما تعرضت مناطق في ألمانيا لتساقط الثلوج بشكل كثيف خلال الأيام الماضية.

وتواجه حركة السكك الحديدية والمرور اضطرابات في ولايتي شمال الراين فيستفاليا وساكسونيا السفلى في الوقت الذي تعرضت فيه خطوط الطاقة لأضرار بالغة في العديد من المناطق بحسب المتحدث باسم قطاع السكك الحديدية.
وسجلت الشرطة 222 حادث سير في ولاية شمال الراين فيستفاليا منذ مساء السبت.

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