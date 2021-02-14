مدرب ميلان يعترف: الهزيمة أمام سبيزيا مستحقة

أكد ستيفانو بيولي مدرب ميلان أن فريقه حصل على ما يستحقه بعد أن تعرض لهزيمة مفاجئة 2-صفر أمام مضيفه سبيزيا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت، واعترف بأن فريقه لا يستطيع الفوز عندما لا يلعب جيدا.



ولم يسدد ميلان المتصدر أي كرة داخل إطار المرمى طيلة المباراة وتفوق عليه سبيزيا تماما، وهي أول مرة لا ينجح فيها فريق بيولي في التسديد داخل إطار المرمى في الدوري منذ أغسطس 2019.



وكان سجل ميلان يخلو من الهزائم في الدوري حتى بداية يناير، وخسر الآن ثلاث مباريات بجميع المسابقات منذ هزيمته الأولى أمام يوفنتوس، كما تقلص الفارق مع أقرب ملاحقيه إنتر ميلان إلى نقطتين قبل أن يلتقي غريمه التقليدي مع لاتسيو في وقت لاحق يوم الأحد، ويشعر بيولي بأن فريقه عليه إيجاد طرق لتحقيق الانتصارات عندما لا يلعب جيدا.



وأبلغ بيولي شبكة "دازون": لسنا فريقا يمكنه الفوز عندما لا يلعب جيدا. حاولنا التركيز على الجودة والشراسة والإيقاع وليس على بذل الجهد، استحق سبيزيا الفوز. كانت مباراة سيئة بالنسبة لنا. علينا أن نبدأ من جديد عن اقتناع. يجب أن يكون لنا رد فعل وبالتأكيد سنفعل ذلك.



ولم يشعر سبيزيا، في ظهوره الأول بالدوري الإيطالي هذا الموسم، بأي رهبة في مواجهة ميلان، وسدد 17 كرة على المرمى مقابل سبع لمنافسه خلال المباراة.



وبهذه النتيجة حصد فريق المدرب فينشنزو إيطاليانو 13 نقطة من أصل 24 هذا الموسم أمام الفرق الموجودة في النصف الأعلى من الجدول.



وقال إيطاليانو: هذه أفضل ليلة في مسيرتي. أشعر بقدر كبير من الرضا عن مواجهة فريق رائع مثل ميلان وتقديم مثل هذا الأداء ورؤية اللاعبين يلعبون بهذه الشراسة.