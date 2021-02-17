مبابي يهدد ألبا بقتله في الشارع

هدد كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، جوردي ألبا، الظهير الأيسر لبرشلونة، بالقتل، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، وكسبها النادي الباريسي برباعية مقابل هدف، ضمن ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وبحسب التقارير الصحافية، فإن النجم الفرنسي الذي أحرز ثلاثية هدد لاعب برشلونة مرتين، في منتصف الشوط الأول، وبدأ الأمر عندما اعتذر ديست لمبابي عن احتكاكه، ورد عليه مهاجم باريس سان جيرمان بلغة إسبانية: لا تلمسني.

ووفقا لـ"موندو ديبورتيفو" رفع مبابي صوته بطريقة قبيحة على الأميركي، قبل أن يتدخل ألبا، قائلا للفرنسي: لقد طلب مغفرتك، ورد عليه مبابي: في الشارع سأقتلك، حينها تدخل بيكيه، ورد على مبابي بـ"ولكن من أنت لتقتلته"، ومع ذلك لم يتوقف مبابي، الذي تراجع خطوة إلى الوراء للاقتراب من ألبا، قائلا مرة أخرى: في الشارع، سأقتلك.