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توتنهام ينصب مهرجان أهداف في شباك بيرنلي

بيل توتنهام بيرنلي
غاريث بيل محتفلاً بتسجيل الهدف الرابع

توتنهام ينصب مهرجان أهداف في شباك بيرنلي

متابع الغاء المتابعة

لندن - د ب أ

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اكتسح توتنهام ضيفه بيرنلي بأربعة أهداف دون رد يوم الأحد في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وحسم توتنهام المباراة تماما في شوطها الأول الذي أنهاه لصالحه بثلاثية نظيفة سجلها غاريث بيل وهاري كين ولوكاس مورا في الدقائق الثانية و15 و31، وفي الشوط الثاني سجل بيل الهدف الثاني له والرابع للفريق في الدقيقة 55 ليقود الفريق إلى الفوز الثاني فقط مقابل خمس هزائم في آخر سبع مباريات خاضها الفريق بالدوري الإنجليزي.

ورفع النادي اللندني رصيده إلى 39 نقطة وتقدم للمركز الثامن بفارق الأهداف فقط أمام أستون فيلا بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 28 نقطة في المركز الخامس عشر.

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