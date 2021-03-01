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بارتي تغيب عن بطولة دبي للتنس للإصابة

آشلي بارتي
آشلي بارتي

بارتي تغيب عن بطولة دبي للتنس للإصابة

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دبي - رويترز

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قالت آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا يوم الاثنين إنها انسحبت من بطولة دبي للتنس الأسبوع المقبل لمواصلة التعافي من إصابة في الساق اليسرى.

وعانت اللاعبة البالغ عمرها "24 عاما"، والتي انسحبت من بطولة قطر المفتوحة الأسبوع الحالي للسبب ذاته، من مشكلة في الفخذ اليسرى خلال بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي حيث ودعت المنافسات من دور الثمانية.

وقالت بارتي: للأسف انسحبت من بطولة دبي للتنس. أتمنى بطولة آمنة وناجحة والمشاركة فيها في العام المقبل.

وأضافت: أشكر منظمي البطولة واتحاد اللاعبات المحترفات على عملهم، أتطلع للمنافسة في ميامي في غضون عدة أسابيع.

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