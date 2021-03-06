خطأ تشاكا يحرم أرسنال من الانتصار على بيرنلي

ارتكب غرانيت تشاكا لاعب أرسنال خطأ دفاعيا فادحا ليهدي بيرنلي التعادل 1-1 في ملعب تيرف مور في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.



تقدم أرسنال بهدف في الدقيقة السادسة حين توغل ويليان في دفاع بيرنلي ومرر الكرة إلى بيير-إيمريك أوباميانغ الذي سجل من زاوية ضيقة رغم محاولة نيك بوب حارس بيرنلي التصدي لها.



وبدا فريق المدرب ميكيل أرتيتا مسيطرا على المباراة حتى أرتكب تشاكا خطأ فادحا قبل ست دقائق من الاستراحة.



وحاول الدولي السويسري تمرير الكرة إلى ديفيد لويز في منطقة جزاء فريقه لتصطدم في كريس مور مهاجم بيرنلي وتدخل شباك أرسنال.



وعانى أرسنال للضغط على بيرنلي بعد الاستراحة وعاند الحظ فريق المدرب أرتيتا الذي يحتل المركز العاشر حين ارتدت محاولة داني سيبايوس في الوقت المحتسب بدل الضائع من العارضة.

