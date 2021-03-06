.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

خطأ تشاكا يحرم أرسنال من الانتصار على بيرنلي

أرسنال بيرنلي
أرسنال يحتل المركز العاشر

خطأ تشاكا يحرم أرسنال من الانتصار على بيرنلي

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ارتكب غرانيت تشاكا لاعب أرسنال خطأ دفاعيا فادحا ليهدي بيرنلي التعادل 1-1 في ملعب تيرف مور في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

تقدم أرسنال بهدف في الدقيقة السادسة حين توغل ويليان في دفاع بيرنلي ومرر الكرة إلى بيير-إيمريك أوباميانغ الذي سجل من زاوية ضيقة رغم محاولة نيك بوب حارس بيرنلي التصدي لها.

وبدا فريق المدرب ميكيل أرتيتا مسيطرا على المباراة حتى أرتكب تشاكا خطأ فادحا قبل ست دقائق من الاستراحة.

وحاول الدولي السويسري تمرير الكرة إلى ديفيد لويز في منطقة جزاء فريقه لتصطدم في كريس مور مهاجم بيرنلي وتدخل شباك أرسنال.

وعانى أرسنال للضغط على بيرنلي بعد الاستراحة وعاند الحظ فريق المدرب أرتيتا الذي يحتل المركز العاشر حين ارتدت محاولة داني سيبايوس في الوقت المحتسب بدل الضائع من العارضة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

تحورات كورونا واللقاحات ومناعة القطيع.. تفاصيل هامة من الصحة العالمية تحورات كورونا واللقاحات ومناعة القطيع.. تفاصيل هامة من الصحة العالمية
أحمد فهمي للعربية.نت: هذا شرطي الوحيد للغناء باللهجة اللبنانية أحمد فهمي للعربية.نت: هذا شرطي الوحيد للغناء باللهجة اللبنانية

الأكثر قراءة

كورونا يهاجم بقوة.. وفاة فنانة واثنان يصارعان كورونا يهاجم بقوة.. وفاة فنانة واثنان يصارعان
السعودية: عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية اعتباراً من الأحد السعودية: عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية اعتباراً من الأحد
جلسة طارئة في البرلمان التركي لمناقشة المقاطعة الشعبية السعودية جلسة طارئة في البرلمان التركي لمناقشة المقاطعة الشعبية السعودية
بعد إعلان عودته مع السدحان.. ناصر القصبي: أبرك الساعات بعد إعلان عودته مع السدحان.. ناصر القصبي: أبرك الساعات
إيلون ماسك يخسر 27 مليار دولار.. انهيار مكاسب الثروة التاريخية إيلون ماسك يخسر 27 مليار دولار.. انهيار مكاسب الثروة التاريخية
شاهد.. السيسي يشتري فاكهة من الشارع فيكتشف مأساة شاهد.. السيسي يشتري فاكهة من الشارع فيكتشف مأساة

قبل أن تذهب

سلطات النيجر تضبط شحنة مخدرات ضخمة قادمة من لبنان
سلطات النيجر تضبط شحنة مخدرات ضخمة قادمة من لبنان

اكتشف المزيد