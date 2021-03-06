زيدان يؤكد عودة بنزيمة إلى ريال مدريد قبل الديربي

كشف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن كريم بنزيمة هداف الفريق تعافى من الإصابة في الوقت المناسب، لتعزيز هجوم الفريق في مباراة قمة أمام مضيفه أتلتيكو مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.



وعانى ريال مدريد كثيرا منذ غياب بنزيمة، بسبب إصابة عضلية تعرض لها في الفوز على بلنسية 2-صفر في 14 فبراير الماضي، وفي غيابه هز ريال مدريد الشباك مرة واحدة فقط في كل مباراة من المباريات الثلاث التي خاضها بدون بنزيمة وأخفق في التسجيل في الشوط الأول في كل مرة واعتمد على لاعبين مثل كاسيميرو لهز الشباك.



وقال زيدان في مؤتمر صحافي قبل مواجهة أتلتيكو يوم الأحد: كريم سيكون معنا غدا. كلنا نعرف مدى أهميته لنا. يقوم بدور بارز في طريقة لعبنا خاصة حين تكون الكرة معه، أستمتع بمشاهدته كمدرب. حين وصل إلى ريال مدريد ثار الكثير من الجدل حوله وبعد مرور عشر سنوات أظهر معدنه وتطوره ووصل لمكانته الحالية.



وتصدر بنزيمة هدافي ريال الموسم الماضي ليفوز الفريق باللقب وساهم بنسبة 30 في المئة من أهداف الفريق في كل المسابقات هذا الموسم وصنع خمسة أهداف.



ولم يتعاف إيدن هازارد حتى الآن من أحدث إصابة بينما يغيب القائد سيرجيو راموس والظهير الأيمن داني كاربخال.



وسيدخل فريق المدرب زين الدين زيدان مباراة القمة، وهو يحتل المركز الثالث بفارق خمس نقاط عن أتلتيكو المتصدر لكنه لعب مباراة أكثر. لكن زيدان قال إن نتيجة المباراة لن تكون حاسمة في الصراع على اللقب.



وأضاف: نتعامل معها على أنها مباراة نهائية مثلما نفعل في كل مباراة لأننا نرغب في الفوز. لكن بغض النظر عن النتيجة التي ستنتهي بها المباراة فإننا سنواصل القتال على اللقب.



وسيعود الظهير الأيمن كيران تريبيير لصفوف أتلتيكو لأول مرة منذ يناير بعد أن أكمل فترة إيقاف بسبب انتهاك قواعد المراهنات في إنجلترا.