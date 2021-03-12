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تقارير: استقالة مدرب شيفيلد يونايتد

كريس وايلدر
كريس وايلدر

تقارير: استقالة مدرب شيفيلد يونايتد

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لندن - رويترز

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ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" التلفزيونية يوم الجمعة، أن كريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد المهدد بالهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم استقال من منصبه.

وفاز شيفيلد فريق الذيل في أربع مباريات فقط خلال مسيرته في الدوري الممتاز في الموسم الحالي.

وبعد خسارته الأخيرة السبت الماضي 2-صفر أمام ضيفه ساوثامبتون توقف رصيده عند 14 نقطة متخلفا بفارق 12 نقطة عن منطقة الأمان قبل أخر 10 جولات من الموسم.

وكان وايلدر (53 عاما) تولى تدريب شيفيلد يونايتد فريق طفولته في 2016 بعد أن احتل المركز 11 بين فرق دوري الدرجة الثالثة.

وقاد وايلدر شيفيلد للصعود مرتين في غضون ثلاثة أعوام. واحتل الفريق تحت قيادته المركز التاسع في الدوري الممتاز الموسم الماضي وهو أفضل مركز يصل إليه النادي في دوري الأضواء طوال 28 عاما.

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