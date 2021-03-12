لايبزيغ يتعاقد مع موهبة أياكس

أعلن نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم يوم الجمعة أنه تعاقد مع المهاجم الهولندي الموهوب بريان بروبي بعقد يستمر حتى عام 2025، وذلك اعتباراً من الموسم المقبل.

وينضم بروبي "19 عاماً" إلى لايبزيغ في صفقة انتقال حر قادماً من أياكس الهولندي، والذي صعد اللاعب من أكاديميته.

وسجل بروبي مشاركته الأولى مع الفريق الأول لأياكس في أكتوبر، وقد سجل هدفا للفريق في المباراة التي فاز فيها على يانغ بويز السويسري 3 - صفر الخميس في ذهاب دور الستة عشر ببطولة الدوري الأوروبي.

كما توج بروبي مع منتخب تحت 17 عاما بلقب البطولة الأوروبية مرتين، وقد نال إعجاب العديد من الأندية.