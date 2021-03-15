ميسي يقترب من معادلة رقم تاريخي

يتوقع أن يعادل ليونيل ميسي الرقم القياسي المسجل باسم تشافي هرنانديز والخاص بعدد المشاركة في المباريات مع برشلونة خلال مباراة فريقه في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في مواجهة هويسكا في وقت لاحق من يوم الاثنين ليكمل ثلاثية من أهم الأرقام القياسية مع النادي الكاتالوني.

وسيعادل ميسي الرقم القياسي المسجل باسم لاعب الوسط السابق تشافي وهو 767 مشاركة في جميع المنافسات إذا ما شارك أمام الضيف هويسكا، وسيتفوق على الرقم في حالة المشاركة يوم الأحد المقبل أمام ريال سوسييداد في ملعب الأخير.

وسبق لميسي تسجيل العديد من الأرقام القياسية مع برشلونة الذي انضم إليه عندما كان عمره 13 عاما في 2000 قبل ظهوره الأول مع التشكيلة في 2004، فقد حطم النجم الأرجنتيني (33 عاما) الرقم القياسي المسجل باسم سيزار وأصبح الهداف التاريخي للنادي في 2012 وتبلغ حصيلته مع النادي حاليا 659 هدفا كما تفوق على الرقم القياسي لأندريس أنيستا ليصبح اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب مع برشلونة في أغسطس 2018 وحاليا تبلغ حصيلته 34 لقبا.

وخارج نطاق النادي أصبح ميسي الهداف التاريخي للدوري الإسباني في 2014 كما توج بجائزة الكرة الذهبية كأحسن لاعب في العالم ست مرات.