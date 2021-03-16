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كومان: ميسي أهم لاعب في تاريخ برشلونة

ميسي برشلونة هويسكا
ميسي في مباراة هويسكا التي سجل بها هدفين

كومان: ميسي أهم لاعب في تاريخ برشلونة

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برشلونة - رويترز

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وصف رونالد كومان مدرب برشلونة ليونيل ميسي بأنه أهم لاعب في تاريخ النادي بعد أن احتفل المهاجم الأرجنتيني بمعادلة الرقم القياسي في عدد المباريات مع الفريق الكاتالوني بمشاركته رقم 767 يوم الاثنين.

وسجل ميسي هدفين وقدم أداء رائعا معتادا ليعادل رقم تشافي هرنانديز القياسي خلال الانتصار 4-1 على هويسكا متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وأبلغ كومان الصحفيين: ماذا يمكن أن أقول عن ميسي؟ بمستواه على مدار كل هذه السنوات وكل هذه المباريات، هو أهم لاعب في تاريخ برشلونة وأحمد الله أنه ما زال معنا، أعتقد أنه أظهر أنه أفضل لاعب في العالم. الهدف الأول الذي سجله كان رائعا، ويستحق أن يكون نقطة ارتكاز الفريق.

وبهذه النتيجة أصبح برشلونة على بُعد أربع نقاط من القمة مع مطارته للمتصدر أتلتيكو مدريد.

كما أشاد اللاعب الشاب بيدري، الذي انضم لتشكيلة منتخب إسبانيا لأول مرة في وقت سابق من يوم الاثنين بميسي، إذ قال بيدري البالغ من العمر 18 عاما: اللعب بجانب ليو متعة خالصة. أستمتع بالذهاب إلى المران كل يوم.

وأضاف: كلما وصلتني الكرة أحاول تمريرها إليه لأن في كل مرة يلمس فيها الكرة يحدث شيء ما. ما يحققه شيء جنوني تماما. إنه أفضل لاعب في العالم.

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