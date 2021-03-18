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ديمبلي يعود إلى قائمة منتخب فرنسا

ديمبلي في لقاء سابق مع المنتخب الفرنسي

ديمبلي يعود إلى قائمة منتخب فرنسا

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باريس - رويترز

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أعادت فرنسا ضم مهاجم برشلونة عثمان ديمبلي لتشكيلتها لأول مرة خلال عامين لخوض تصفيات كأس العالم لكرة القدم ضد أوكرانيا وكازاخستان والبوسنة.

وخاض ديمبلي، الذي سجل ثلاثة أهداف في 21 مباراة بدوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم، 21 مباراة دولية آخرها خلال الهزيمة 2-صفر من هولندا في دوري الأمم الأوروبية في نوفمبر 2018.

وقال ديدييه ديشان مدرب فرنسا في مؤتمر صحفي أعلن خلاله ضم اللاعب البالغ عمره "23 عاما" إلى تشكيلة تشمل 26 لاعبا: لا يزال شابا ولم تبعده الإصابات في الفترة الأخيرة.

وأضاف: يحتاج الآن إلى النضج وتجنب الإصابات وما يمكنه فعله الآن كان يفعله منذ وقت مضى ولذا كان ضمن التشكيلة الفائزة بكأس العالم. بعدها أصبحت الأمور أصعب عليه ومن الجيد أنه معنا ومع خوض ثلاث مباريات متتالية سيشارك الكثير من اللاعبين.

كما عاد للقائمة بعد غياب طويل تانغاي ندومبيلي لاعب توتنهام هوتسبير وتوماس ليمار لاعب أتلتيكو مدريد.

ولعب ندومبيلي لآخر مرة بقميص فرنسا في يونيو 2019 بينما خاض لاعب الوسط ليمار مباراته الدولية الأخيرة في نوفمبر بنفس العام.

وتلعب بطلة العالم ضد ضيفتها أوكرانيا يوم الأربعاء قبل السفر إلى قازاخستان يوم 28 مارس آذار ثم تواجه البوسنة بعدها بثلاثة أيام.

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