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روما يهزم شاختار مجدداً ويتأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي

من لقاء روما وشاختار

روما يهزم شاختار مجدداً ويتأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي

متابع الغاء المتابعة

كييف - د ب أ

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صعد روما الإيطالي لدور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 - 1 على مضيفه شاختار دونتسيك الأوكراني يوم الخميس في إياب دور الستة عشر للمسابقة القارية.

كان روما قد فاز 3 - صفر في معقله على نظيره الأوكراني في مباراة الذهاب يوم الخميس الماضي، ليظفر بورقة الترشح لدور الثمانية في البطولة عن جدارة واستحقاق، بعد فوزه 5 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، بادر الإسباني بورخا مايورال بالتسجيل لمصلحة روما في الدقيقة 48، لكن جيونيور مورايس سجل هدف التعادل لشاختار في الدقيقة 59.

ولم يهنأ الفريق الأوكراني بتعادله كثيرا، بعدما عاد مايورال لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثاني لروما في الدقيقة 72.

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