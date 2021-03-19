قرعة سهلة لأرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة دوري ربع النهائي ونصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم لموسم 2020 - 2021 ، والتي أجريت بمدينة نيون السويسرية يوم الجمعة عن المواجهات التالية:

دور الثمانية (ربع النهائي) :

1- غرناطة الإسباني × مانشستر يونايتد الإنجليزي

2- أرسنال الإنجليزي × سلافيا براغ التشيكي

3- أياكس الهولندي × روما الإيطالي

4- دينامو زغرب الكرواتي × فياريال الإسباني

قبل النهائي :

الفائز من 1 × الفائز من 3

الفائز من 4 × الفائز من 2

وتقام مباريات جولة الذهاب لدور الثمانية (ربع النهائي) في الثامن من أبريل المقبل على ملاعب الأندية المذكورة أولا فيما تقام جولة الإياب في 15 من الشهر نفسه على ملاعب الفرق المنافسة.

وتقام مباراتا جولة الذهاب في الدور قبل النهائي 29 أبريل المقبل فيا تقام جولة الإياب في السادس من مايو المقبل.

وتقام المباراة النهائية لهذه النسخة من البطولة في 26 مايو المقبل بمدينة دانسك البولندية.