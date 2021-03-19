مدرب بلجيكا يحذر ريال مدريد من الضغط على هازارد

يثق روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا في عودة المهاجم إيدن هازارد من الإصابة في الوقت المناسب قبل بطولة أوروبا لكرة القدم في يونيو، لكنه حذر يوم الجمعة من ضرورة عدم الضغط عليه من أجل التعافي.



وعانى قائد بلجيكا من سلسلة إصابات هذا الموسم ليشارك في عدد محدود من المباريات مع ريال مدريد ومنتخب بلاده وسيغيب عن ثلاث مواجهات بتصفيات كأس العالم هذا الشهر.



وتكهن مارتينيز بعودة هازارد للعب قبل بداية بطولة أوروبا حين تكون بلجيكا متصدرة التصنيف العالمي ضمن المرشحين للتتويج باللقب.



وقال المدرب الإسباني عقب إعلان تشكيلة تضم 33 لاعباً لمواجهة ويلز والتشيك وروسيا البيضاء: أمامه مشوار طويل للتعافي ويجب ألا نضع جدولا زمنيا له وسيكون من الخطأ الرهان على موعد تعافيه بشكل كامل. لكن أعتقد أنه سيتعافى قبل بطولة أوروبا لكننا سنعرف ذلك من المتابعة اليومية لحالته.



وأضاف: حدثت أكبر مشاكله بعد خضوعه لجراحة بالكاحل العام الماضي وكان القرار الطبي واضحا بالتعامل معه بتحفظ. يدرك أنه في أفضل فترات مسيرته ويتطلع للأمام وأن يكتمل تعافيه للاستمتاع بما هو قادم.



وانضم روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان للتشكيلة رغم مخاوف كوفيد-19 في ناديه وأكد مارتينيز أن الوضع تحت المراقبة بشكل يومي.