.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مدرب بلجيكا يحذر ريال مدريد من الضغط على هازارد

زيدان هازارد
هازارد عانى من إصابات كثيرة مع ريال مدريد

مدرب بلجيكا يحذر ريال مدريد من الضغط على هازارد

متابع الغاء المتابعة

مدريد - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

يثق روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا في عودة المهاجم إيدن هازارد من الإصابة في الوقت المناسب قبل بطولة أوروبا لكرة القدم في يونيو، لكنه حذر يوم الجمعة من ضرورة عدم الضغط عليه من أجل التعافي.

وعانى قائد بلجيكا من سلسلة إصابات هذا الموسم ليشارك في عدد محدود من المباريات مع ريال مدريد ومنتخب بلاده وسيغيب عن ثلاث مواجهات بتصفيات كأس العالم هذا الشهر.

وتكهن مارتينيز بعودة هازارد للعب قبل بداية بطولة أوروبا حين تكون بلجيكا متصدرة التصنيف العالمي ضمن المرشحين للتتويج باللقب.

وقال المدرب الإسباني عقب إعلان تشكيلة تضم 33 لاعباً لمواجهة ويلز والتشيك وروسيا البيضاء: أمامه مشوار طويل للتعافي ويجب ألا نضع جدولا زمنيا له وسيكون من الخطأ الرهان على موعد تعافيه بشكل كامل. لكن أعتقد أنه سيتعافى قبل بطولة أوروبا لكننا سنعرف ذلك من المتابعة اليومية لحالته.

وأضاف: حدثت أكبر مشاكله بعد خضوعه لجراحة بالكاحل العام الماضي وكان القرار الطبي واضحا بالتعامل معه بتحفظ. يدرك أنه في أفضل فترات مسيرته ويتطلع للأمام وأن يكتمل تعافيه للاستمتاع بما هو قادم.

وانضم روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان للتشكيلة رغم مخاوف كوفيد-19 في ناديه وأكد مارتينيز أن الوضع تحت المراقبة بشكل يومي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

الأكثر قراءة

السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل
عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا
فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران
بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. "باكنغهام" يدرس اتخاذ إجراء غير مسبوق
صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول

قبل أن تذهب

الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية
الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية

اكتشف المزيد