لاعب أتلتيكو مدريد يتعرض إلى حالة إغماء خلال التدريبات

سقط موسى ديمبلي مهاجم أتلتيكو مدريد بشكل مفاجئ في تدريبات فريقه يوم الثلاثاء، وأكد النادي أن اللاعب المهاجم تعرض إلى حالة إغماء، وأن الفريق الطبي يتابعه بشكل مكثف.

وأظهرت لقطات مصورة ديمبلي (25 عاماً) وهو يسقط على الأرض أثناء إجراء تدريبات الإطالة وسط ملعب تدريبات أتلتيكو مدريد، وهرع بعدها زملاؤه الذين كانوا بالقرب منه للتأكد من حالته، واستعاد الفرنسي وعيه واستطاع الخروج من الميدان على قدميه.

وأشار أتلتيكو مدريد إلى أن الفريق الطبي يتابع حالة المهاجم الفرنسي عن كثب للتأكد من سلامته.

وانتقل ديمبلي إلى أتلتيكو مدريد مطلع العام الجاري معاراً من ليون الفرنسي، وتعرض إلى إصابة في بداية مشواره مع نادي العاصمة الإسبانية، قبل أن يتعرض إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويتصدر أتلتيكو مدريد مسابقة الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن ملاحقه برشلونة.