موراتا: منتخب إسبانيا يعيش في ظل إنجازات الجيل السابق

اعترف ألفارو موراتا مهاجم المنتخب الإسباني، أن الجيل الحالي في بلاده لازال يعيش في ظل إنجازات الجيل السابق، لكنه طالب زملاءه بالمضي قدما مع بداية مشوار الفريق في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022.



وقال موراتا، يوم الأربعاء، في مقر إقامة الفريق الإسباني خارج العاصمة مدريد: حينما تكون في غرفة الملابس تشعر أن الأمر صعب خاصة بعد كل ما حققه الجيل السابق من إنجازات، لكن علينا أن نتطلع إلى المستقبل وأن نفكر فيما ينتظرنا.



ويستهل المنتخب الإسباني، حامل لقب كأس العالم 2010 والفائز بلقبي كأس أمم أوروبا عامي 2008 و2012، مشواره في تصفيات كأس العالم بمواجهة اليونان على ملعب، كما أنه سيواجه كل من السويد وكوسوفو وجورجيا في المجموعة الثانية من التصفيات.



وقال لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني: نظريا نحن نواجه فرقا ضعيفة، الفريق اليوناني ليس لديه لاعب واحد مميز، لكن علينا الحذر منهم.