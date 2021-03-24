.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

موراتا: منتخب إسبانيا يعيش في ظل إنجازات الجيل السابق

موراتا
موراتا المهاجم الأساسي في قائمة لويس إنريكي

موراتا: منتخب إسبانيا يعيش في ظل إنجازات الجيل السابق

متابع الغاء المتابعة

مدريد - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

اعترف ألفارو موراتا مهاجم المنتخب الإسباني، أن الجيل الحالي في بلاده لازال يعيش في ظل إنجازات الجيل السابق، لكنه طالب زملاءه بالمضي قدما مع بداية مشوار الفريق في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال موراتا، يوم الأربعاء، في مقر إقامة الفريق الإسباني خارج العاصمة مدريد: حينما تكون في غرفة الملابس تشعر أن الأمر صعب خاصة بعد كل ما حققه الجيل السابق من إنجازات، لكن علينا أن نتطلع إلى المستقبل وأن نفكر فيما ينتظرنا.

ويستهل المنتخب الإسباني، حامل لقب كأس العالم 2010 والفائز بلقبي كأس أمم أوروبا عامي 2008 و2012، مشواره في تصفيات كأس العالم بمواجهة اليونان على ملعب، كما أنه سيواجه كل من السويد وكوسوفو وجورجيا في المجموعة الثانية من التصفيات.

وقال لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني: نظريا نحن نواجه فرقا ضعيفة، الفريق اليوناني ليس لديه لاعب واحد مميز، لكن علينا الحذر منهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا! فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا!
كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك! كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك!

الأكثر قراءة

مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا
سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها
"طلعني يا ولدي".. صرخة مسنة طردها ابنها فكادت تلقى حتفها بحادث قطاري مصر
السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة
ليست الرياح..رئيس ليست الرياح..رئيس "قناة السويس" يوضح سبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله

قبل أن تذهب

رغم الاعتراضات الشعبية.. استبعاد مليون عراقي مغترب من المشاركة في الانتخابات
رغم الاعتراضات الشعبية.. استبعاد مليون عراقي مغترب من المشاركة في الانتخابات

اكتشف المزيد