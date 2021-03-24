"آس" تؤكد: رونالدو يريد العودة إلى ريال مدريد

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية، يوم الثلاثاء، أن كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، يريد العودة إلى فريقه السابق ريال مدريد، وأن النادي الإيطالي لن يقف أمام رغبته في حال طلب اللاعب ذلك.

وأضافت الصحيفة: يمر يوفنتوس بموسم كارثي، بعد الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بورتو، كما أنه يبتعد بفارق كبير عن إنتر ميلان في الدوري، ومن الصعب جدا أن يحقق لقب المسابقة.

وواصلت: لن يجبر يوفنتوس البرتغالي على البقاء في تورينو، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها النادي، كما أن رغبة رونالدو واضحة، ولم ينكر المهاجم هذه الأخبار، ويرغب بالفعل بالعودة إلى ريال مدريد في أقرب وقت ممكن، ولن يضع رونالدو عقبات مالية لتحقيق هذه الرغبة.

وأشارت "آس" إلى أن يوفنتوس ينتظر بهدوء ما سيحدث في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وإذ أبلغ رونالدو النادي نيته بالمغادرة، فسيكون الفريق الإيطالي منفتحا في عملية التفاوض وسيسمح له بالخروج، لكن يجب على الفريق المهتم بخدمات الهداف التاريخي لريال مدريد وضع 25 مليون يورو على الطاولة، وهو المبلغ الذي من شأنه أن يجنب يوفنتوس المزيد من الخسائر المالية.

وانتقل البالغ من العمر "36 عاما" إلى بطل الدوري الإيطالي آخر 9 أعوام، في صيف 2018، بعدما حقق العديد من الألقاب والأرقام القياسية مع ريال مدريد، أبرزها الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 4 مناسبات، إلا أن تجربته مع يوفنتوس لم تكن ناجحة على الصعيد القاري، بعدما خرج الفريق الإيطالي من النسخ الثلاثة الماضية أمام أياكس الهولندي وليون الفرنسي وأخيرا بورتو البرتغالي.