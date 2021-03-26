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ريال سوسييداد يمدد عقد تشابي ألونسو

تشافي ألونسو
تشافي ألونسو

ريال سوسييداد يمدد عقد تشابي ألونسو

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مدريد - رويترز

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كشف نادي ريال سوسييداد المنافس في دوري الدرجة الأول الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة إنه مدد تعاقده لمدة عام واحد مع تشابي ألونسو مدرب فريق الشباب، ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى صيف 2022.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية واسعة الانتشار في وقت سابق من الأسبوع الحالي إن ألونسو سيتولى تدريب بروسيا مونشنغلادباخ بداية من الموسم المقبل.

وكان ألونسو (39 عاما) لاعب الوسط السابق فاز بكأس العالم وببطولة أوروبا مرتين مع منتخب إسبانيا كما توج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول وريال مدريد قبل الاعتزال وتحوله للعمل في مجال التدريب.

ويحتل مونشنغلادباخ المركز العاشر بين فرق الدوري الألماني، وهو يبحث عن مدرب جديد له بعد الإعلان في فبراير الماضي عن أن مدربه الحالي ماركو روزه سيتولى تدريب بروسيا دورتموند في الموسم المقبل.

وتولى ألونسو تدريب فريق الشباب في ريال سوسييداد في 2019.

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