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مدرب منتخب ألمانيا تحت 21 عاماً يرفض الحديث عن خلافة لوف

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كونتز يدرب منتخب ألمانيا تحت 21 منذ 2016

مدرب منتخب ألمانيا تحت 21 عاماً يرفض الحديث عن خلافة لوف

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برلين - د ب أ

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أكد ستيفان كونتز المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم تحت 21 عاما أن تركيزه منصب على بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاما وأن الحديث عن توليه تدريب المنتخب الأول، خلفا ليواخيم لوف، يمكن أن يحدث فقط عقب البطولة.

وقال كونتز للبرنامج التليفزيوني "دوبلباس" يوم الأحد: إذا كان واحد في المئة من تركيزي ليس مع منتخب تحت 21 عاما الآن، فلن أقوم بعملي بشكل صحيح هنا. وبعد ذلك سيكون لدينا وقت كاف لمناقشة الأشياء الأخرى.

وعند سؤاله عما إذا كان الاتحاد الألماني لكرة القدم تواصل معه لتولي هذا المنصب، قال: تواصل معي بعض اللاعبين، ويواخيم لوف، وأوليفر بيرهوف مدير الاتحاد، وفريتز كيلر رئيس الاتحاد، وأيضا فريدريش كورتيوس الأمين العام للاتحاد، ليقولوا لي إنهم يتمنون لنا التوفيق في المباريات المقبلة.

وبدأ دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا تحت 21 عاما "يورو 2021" منذ يوم الأربعاء الماضي ويختتم هذا الدور يوم الأربعاء المقبل. ومن المقرر أن تقام منافسات الأدوار الإقصائية خلال الفترة من 6 مايو إلى 21 يونيو.

ويتصدر المنتخب الألماني حاليا المجموعة برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل.

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