ساوثغيت يصف ماونت بـ"الاستثنائي"

أثنى غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا على أداء ميسون ماونت الممتاز بعد أن هز لاعب وسط تشيلسي الشباك خلال الفوز 2-صفر على ألبانيا يوم الأحد، وقال إن لديه فرصة كبيرة في المشاركة أساسيا في المواجهة القادمة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 ضد بولندا.



وسجل هاري كين وماونت الهدفين في تيرانا ليقودا فريق ساوثغيت لتصدر المجموعة التاسعة برصيد ست نقاط من مباراتين، بفارق نقطتين عن بولندا والمجر.



وماونت هو أول لاعب من تشيلسي يسجل أو يصنع هدفا في ثلاث مباريات متتالية مع إنجلترا منذ فرانك لامبارد المدرب السابق للاعب البالغ من العمر 22 عاما.



وقال ساوثغيت: أعتقد أن أداءه كان ممتازا. إنه لاعب استثنائي ويجد مساحات بطريقة ذكية ويصنع فرصا ويسجل أهدافا.



وشارك ماونت أساسيا في آخر سبع مباريات للمنتخب الإنجليزي وقال ساوثغيت إنه مرشح للاستمرار في التشكيلة أمام بولندا يوم الأربعاء.



وزاد مدرب إنجلترا: درسنا حالة كل اللاعبين بعد المباراة الأولى. لم يشارك في دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع قبل انضمامه للمعسكر، لكن بغض النظر عن ذلك، نحن نحاول الفوز والتأهل لكأس العالم ولا يمكنني التفكير بانتظام في تغيير التشكيلة.



وأضاف: هناك العديد من اللاعبين الغائبين وحاولنا حماية لاعبي الهجوم في النصف الأول من الأسبوع. الآن علينا محاولة الفوز بالمباريات.