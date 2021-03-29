هافيرتز: مستقبلي سيكون باهراً مع تشيلسي

واجه كاي هافيرتز لاعب تشيلسي صعوبات في سعيه للتأقلم مع متطلبات اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد انضمامه للنادي اللندني قادما من باير ليفركوزن لكن لاعب الوسط الألماني الدولي نجح أخيرا في التكيف مع وضعه الجديد، وهو الآن يري أن مستقبلا كبيرا ينتظره في ستامفورد بريدج.



وحسب إحصاءات الدوري الإنجليزي الممتاز فإن هافيرتز أحرز هدفا وحيدا وهيأ فرصتي تهديف في الدوري منذ تعاقده مع النادي الإنجليزي، مقابل مبلغ قدرته تقارير إعلامية بنحو 71 مليون جنيه إسترليني.



وتأثر هافيرتز (21 عاما) بإصابته بفيروس كورونا في نوفمبر الماضي، وبعد ذلك شارك كبديل في معظم الأوقات قبل ان يتعرض لإصابة في الشهر الماضي.



وقال هافيرتز بعد فوز منتخب ألمانيا على نظيره الروماني 1-صفر في تصفيات كأس العالم يوم الأحد: كان موسما صعبا وكنت أعرف أن الأمور لم تكن تسير بسلاسة، لكني أعتقد أنه أمر طبيعي عندما تلعب في الخارج. التكيف مع الوضع الجديد يحتاج لنصف عام أو أكثر.



وأردف قائلا: أعتقد أن الأمور تسير بصورة طيبة في الوقت الحالي ومن ثم فإنني لأريد التفكير في السلبيات التي واجهتها في الماضي. شعوري إيجابي وأتمنى أن تكون الأسابيع المقبلة جيدة تماما.



ويحتل تشيلسي الذي يقوده المدرب الألماني توماس توخيل المركز الرابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة وسيلتقي مع ضيفه وست بروميتش ألبيون السبت المقبل بعد انتهاء العطلة الدولية الحالية.