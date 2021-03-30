.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تحديد موعد محاكمة بنزيمة في قضية "الشريط الجنسي"

بنزيمة
كريم اتهم بالتواطؤ في قضية الابتزاز

تحديد موعد محاكمة بنزيمة في قضية "الشريط الجنسي"

متابع الغاء المتابعة

باريس - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

تقرر أن يخضع الفرنسي كريم بنزيمة، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، للمحاكمة يوم 20 أكتوبر المقبل بتهمة محاولة ابتزاز مرتبطة بشريط جنسي يظهر فيه زميله السابق بالمنتخب الفرنسي ماثيو فالبوينا.

وتم تحديد الموعد يوم الثلاثاء من قبل مكتب المدعي العام، ليؤكد تقارير وسائل الإعلام، إذ اتهم بنزيمة بالتواطؤ في محاولة ابتزاز فالبوينا، الذي تم تهديده في مكالمة هاتفية في يونيو 2015 بنشر الفيديو.

ويُزعم تورط بنزيمة (33 عاماً) في "المساعدة والتحريض على محاولة الابتزاز. ويواجه عقوبة الحبس خمس سنوات وغرامة مقدرة بـ75 ألف يورو وفقا للمدعي العام.

ومن المتوقع أن يمثل أيضا في المحكمة أربعة أشخاص آخرون قيل أنهم متورطون في القضية .

وبسبب تورطه في هذه القضية، غاب بنزيمة عن بطولة أوروبا التي أقيمت في فرنسا في 2016، فيما رفض محامو اللاعب كافة المزاعم، وفقا لتقارير سابقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40 روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40
شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة

الأكثر قراءة

شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة
بالصور.. قصة الكراكة التي أنقذت السفينة الجانحة بالسويس بالصور.. قصة الكراكة التي أنقذت السفينة الجانحة بالسويس
نقل انتصار الشراح إلى نقل انتصار الشراح إلى "العناية".. نقص أوكسجين وتلوث دم
هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار
فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي
أول مواجهة بين أول مواجهة بين "سيدة قطار سوهاج" وابنها "العاق"

قبل أن تذهب

كيف سقطت مدينة بالما في موزمبيق على يد داعش؟
كيف سقطت مدينة بالما في موزمبيق على يد داعش؟

اكتشف المزيد