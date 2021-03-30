تحديد موعد محاكمة بنزيمة في قضية "الشريط الجنسي"

تقرر أن يخضع الفرنسي كريم بنزيمة، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، للمحاكمة يوم 20 أكتوبر المقبل بتهمة محاولة ابتزاز مرتبطة بشريط جنسي يظهر فيه زميله السابق بالمنتخب الفرنسي ماثيو فالبوينا.



وتم تحديد الموعد يوم الثلاثاء من قبل مكتب المدعي العام، ليؤكد تقارير وسائل الإعلام، إذ اتهم بنزيمة بالتواطؤ في محاولة ابتزاز فالبوينا، الذي تم تهديده في مكالمة هاتفية في يونيو 2015 بنشر الفيديو.



ويُزعم تورط بنزيمة (33 عاماً) في "المساعدة والتحريض على محاولة الابتزاز. ويواجه عقوبة الحبس خمس سنوات وغرامة مقدرة بـ75 ألف يورو وفقا للمدعي العام.



ومن المتوقع أن يمثل أيضا في المحكمة أربعة أشخاص آخرون قيل أنهم متورطون في القضية .



وبسبب تورطه في هذه القضية، غاب بنزيمة عن بطولة أوروبا التي أقيمت في فرنسا في 2016، فيما رفض محامو اللاعب كافة المزاعم، وفقا لتقارير سابقة.