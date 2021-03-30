.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سان جيرمان يتلقى أنباء سعيدة من بايرن بشأن ليفاندوفسكي

المهاجم البولندي تعرض للإصابة مع منتخب بلاده

سان جيرمان يتلقى أنباء سعيدة من بايرن بشأن ليفاندوفسكي

متابع الغاء المتابعة

ميونخ- رويترز

نشر في: آخر تحديث:

‬أعلن بايرن ميونيخ بطل ألمانيا يوم الثلاثاء أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي سيغيب لأربعة أسابيع بعد إصابته بالتواء في أربطة الركبة اليمنى.

وتعرض ليفاندوفسكي لهذه الإصابة في انتصار بولندا في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم على أندورا يوم الأحد ليغيب عن مواجهة إنجلترا يوم الأربعاء وخضع لفحوص يوم الاثنين.

وتوجه إصابته ضربة كبيرة لبايرن متصدر الدوري الألماني الذي يحل ضيفا على رازن بال شبورت لايبزيغ صاحب المركز الثاني يوم السبت ويواجه باريس سان جيرمان في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40 روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40
شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة

الأكثر قراءة

شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة
بالصور.. قصة الكراكة التي أنقذت السفينة الجانحة بالسويس بالصور.. قصة الكراكة التي أنقذت السفينة الجانحة بالسويس
نقل انتصار الشراح إلى نقل انتصار الشراح إلى "العناية".. نقص أوكسجين وتلوث دم
هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار
فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي
أول مواجهة بين أول مواجهة بين "سيدة قطار سوهاج" وابنها "العاق"

قبل أن تذهب

كيف سقطت مدينة بالما في موزمبيق على يد داعش؟
كيف سقطت مدينة بالما في موزمبيق على يد داعش؟

اكتشف المزيد