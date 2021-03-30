سان جيرمان يتلقى أنباء سعيدة من بايرن بشأن ليفاندوفسكي

‬أعلن بايرن ميونيخ بطل ألمانيا يوم الثلاثاء أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي سيغيب لأربعة أسابيع بعد إصابته بالتواء في أربطة الركبة اليمنى.



وتعرض ليفاندوفسكي لهذه الإصابة في انتصار بولندا في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم على أندورا يوم الأحد ليغيب عن مواجهة إنجلترا يوم الأربعاء وخضع لفحوص يوم الاثنين.



وتوجه إصابته ضربة كبيرة لبايرن متصدر الدوري الألماني الذي يحل ضيفا على رازن بال شبورت لايبزيغ صاحب المركز الثاني يوم السبت ويواجه باريس سان جيرمان في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.