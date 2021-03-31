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مدرب منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً: مهمتي مستحيلة للغاية

بوثرويد
بوثرويد إلى جانب لاعبيه في مباراة سابقة

مدرب منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً: مهمتي مستحيلة للغاية

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لندن - رويترز

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اعترف إيدي بوثرويد مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم تحت 21 عاما أن مهمة تطوير لاعبين لإمدادهم للمنتخب الأول والفوز بالألقاب المتوقعة في نفس الوقت مستحيلة تماما.

وخسرت إنجلترا أول مباراتين ببطولة أوروبا تحت 21 عاما وتحتاج للفوز على كرواتيا يوم الأربعاء وانتظار خسارة سويسرا من البرتغال من أجل الاحتفاظ بأمل التأهل لدور الثمانية.

وتخطت إنجلترا دور المجموعات في البطولة مرة واحدة في آخر خمس نسخ وقال بوثرويد إن طريقة الإعداد للمنافسات الدولية أضرت بفرصه، وأوضح: أعرف أن مهمة تدريب منتخب إنجلترا الأول وصفت بالمستحيلة لكن اعتقد أن تدريب منتخب إنجلترا تحت 21 عاما وظيفة مستحيلة تماما، أقول هذا بسبب عدد اللاعبين الذين يجب إعدادهم من أجل المنتخب الأول وتوقعات الفوز.

وأضاف: يوجد سبب وراء عدم الفوز بهذا اللقب خلال 37 عاما وعدم تقدمنا بالقدر الذي نريده وجزء من هذا يرجع لإعطاء الأولوية لإمداد غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الأول بلاعبين من صفوفنا.

وكان بوثرويد يتمنى الاعتماد على لاعبين مثل جود بلينغهام وميسون ماونت وفيل فودن في البطولة في سلوفينيا لكن الأولوية دائما لمنتخب الكبار.

وتابع: هل يمكن تخيل مدرب فريق رديف يطلب من مدرب الفريق الأول الحصول على أفضل لاعبيه للفوز ببطولة للرديف؟ هذا لا يحدث.

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