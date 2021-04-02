حالة طرد "تاريخية" في البرازيل

شهدت كرة القدم البرازيلية واحدة من أسرع حالات الطرد في تاريخها يوم الخميس عندما طُرد كايو ويلكر بعد 17 ثانية في مباراة بوتافوغو ضد تريزي في مباراة كأس منطقة نوردست.



وتدخل ويلكر بقدمه على رأس أحد مدافعي تريزي بعد مرور ثماني ثوان واحتاج الحكم إلى وقت طويل لإشهار البطاقة الحمراء.



وكان طرد ستيفن جيرارد لاعب ليفربول بعد 38 ثانية أمام مانشستر يونايتد أحد أسرع حالات الطرد في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقالت صحيفة "الغارديان" إن جوسيبي لورينتسو لاعب بولونيا طُرد بعد عشر ثوان عقب تدخل على أحد لاعبي بارما في 1990. وفاز تريزي 1-صفر بفضل هدف في الشوط الثاني.