.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

حالة طرد "تاريخية" في البرازيل

صورة متداولة لطرد لاعب بوتافوغو

حالة طرد "تاريخية" في البرازيل

متابع الغاء المتابعة

ريو دي جانيرو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

شهدت كرة القدم البرازيلية واحدة من أسرع حالات الطرد في تاريخها يوم الخميس عندما طُرد كايو ويلكر بعد 17 ثانية في مباراة بوتافوغو ضد تريزي في مباراة كأس منطقة نوردست.

وتدخل ويلكر بقدمه على رأس أحد مدافعي تريزي بعد مرور ثماني ثوان واحتاج الحكم إلى وقت طويل لإشهار البطاقة الحمراء.

وكان طرد ستيفن جيرارد لاعب ليفربول بعد 38 ثانية أمام مانشستر يونايتد أحد أسرع حالات الطرد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة "الغارديان" إن جوسيبي لورينتسو لاعب بولونيا طُرد بعد عشر ثوان عقب تدخل على أحد لاعبي بارما في 1990. وفاز تريزي 1-صفر بفضل هدف في الشوط الثاني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هل ينقل الملقحون العدوى.. تصريح طبي عاصف يصدم العلماء هل ينقل الملقحون العدوى.. تصريح طبي عاصف يصدم العلماء
بالصور.. بعثة انطلقت للقطب الشمالي وعادت جثثاً محنطة بالصور.. بعثة انطلقت للقطب الشمالي وعادت جثثاً محنطة

الأكثر قراءة

خاسر بالبورصة يظهر في فيديو وهو ينتحر بفرن لصهر المعادن خاسر بالبورصة يظهر في فيديو وهو ينتحر بفرن لصهر المعادن
في الطريق إلى غينيس.. صور جوية تكشف ما جرى بقناة السويس في الطريق إلى غينيس.. صور جوية تكشف ما جرى بقناة السويس
فنان مصري يشكو التجاهل: هشتغل سواق تاكسي فنان مصري يشكو التجاهل: هشتغل سواق تاكسي
يحل معضلة التبريد وتوصيل اللقاح.. أمل يلوح من فايزر يحل معضلة التبريد وتوصيل اللقاح.. أمل يلوح من فايزر
ضبط شخص يحمل سلاحا في الحرم المكي ردد عبارات إرهابية ضبط شخص يحمل سلاحا في الحرم المكي ردد عبارات إرهابية
"الشبح" في القفص.. أرعب فرنسا 10 سنوات وقبضت عليه دبي

قبل أن تذهب

الجزائر تتسلم قرابة مليون جرعة من لقاح سبوتنيك V الروسي
الجزائر تتسلم قرابة مليون جرعة من لقاح سبوتنيك V الروسي

اكتشف المزيد