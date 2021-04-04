مويز: وست هام لن يتخلى عن أفضل لاعبيه

أكد ديفيد مويز مدرب وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنه لا يتوقع رحيل أفضل لاعبي فريقه إذا فشل في الحصول على مكان في المربع الذهبي ولم يتأهل لدوري أبطال أوروبا في نهاية الموسم الحالي.



وبعد حصوله على المركز 16 في الموسم الماضي حقق وست هام تقدما كبيرا هذا الموسم وحاليا يحتل المركز السادس بين فرق البطولة العشرين برصيد 49 نقطة من 29 مباراة متخلفا بنقطتين عن تشيلسي الرابع الذي لعب 30 مباراة.



ولعب ديكلان رايس وتوماس سوتشيك دورا فعلا في مسيرة الفريق هذا الموسم واجتذبا انتباه بعض الأندية الكبيرة في البطولة بينما قدم جيسي لينغارد المعار من مانشستر يونايتد أداء لافتا منذ انضمامه في يناير الماضي.



وقال مويز: في الموسم الماضي كنا نتفادى الهبوط عندما تعاقدنا مع توماس. تعاقدنا معه للمساعدة في الهروب من الهبوط. وديكلان كان ضمن هذه التشكيلة.



وأضاف مويز أن التقدم الذي حققه الفريق هذا الموسم سيكون دافعا لأفضل لاعبيه للبقاء بغض النظر على التأهل لدوري الابطال من عدمه.



وسيحل وست هام ضيفا على وولفرهامبتون واندرارز الذي يحتل المركز 13 يوم الاثنين.