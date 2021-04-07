مانشستر سيتي يمدد عقد دي بروين حتى 2025

أعلن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء أنه مدد عقد نجمه البلجيكي كيفين دي بروين حتى عام 2025.

ويلعب دي بروين في سيتي منذ خمس سنوات ونصف، إذ فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي وأربعة كؤوس الدوري، بالإضافة إلى جائزة لاعب العام 2020.

وقال دي بروين لموقع النادي على الإنترنت: لا يمكن أن أكون أكثر سعادة، منذ الانضمام إلى السيتي في عام 2015 ، شعرت أنني في منزلي. أحب الجماهير ، وعائلتي استقرت هنا في مانشستر وتطور لعبي بشكل جيد.

وسجل دي بروين، يوم الثلاثاء، هدفا واحدا في الفوز 2-1 على بوروسيا دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.